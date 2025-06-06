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Абхазия заинтересована в признании ее суверенитета большим числом стран
6 июня 2025 / 19:53
Абхазия заинтересована в признании ее суверенитета большим числом стран
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Абхазия заинтересована в том, чтобы как можно большее количество стран признали ее государственный суверенитет, а также дорожит дипломатическими отношениями с теми государствами, где республика ранее уже была признана. Об этом заявил новый глава МИД Абхазии Олег Барциц в интервью ТАСС.

Абхазия - это частично признанное государство, мы заинтересованы в том, чтобы как можно более широкое количеств стран признали государственный суверенитет нашей республики, указал он. "Мы очень дорожим своим партнерством, дипломатическими связями, дружбой с государствами, которые взяли на себя ответственность признать государственный суверенитет Абхазии, мы очень интенсивно контактируем с ними", - отметил министр.

По его словам, Абхазия имеет успешный пример интенсивных дипломатических контактов, к примеру, с Никарагуа, Венесуэлой и рядом других государств. Так, в ближайшее время намечена поездка бизнес-миссии из Абхазии в Никарагуа, в рамках поездки планируется обсуждение межгосударственных отношений в разных областях, вопросов наращивания операционных и интеграционных связей. 

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