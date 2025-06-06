Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
6 июня 2025 / 23:27
КОТИРОВКИ
USD
06/06
79.1272
EUR
06/06
90.6635
Новости часа
У Ozempic выявили приводящий к потере зрения побочный эффект В Госдуме заявили о необходимости снизить стоимость обучения в аспирантуре
Москва
6 июня 2025 / 23:27
Котировки
USD
06/06
79.1272
0.0000
EUR
06/06
90.6635
0.0000
Политолог Киреев: Великобритания, Франция и Германия хотят вернуть себе статус мировых гегемонов
Политолог Киреев: Великобритания, Франция и Германия хотят вернуть себе статус мировых гегемонов
6 июня 2025 / 13:54
У Трампа масса возможностей подавить бунт Маска. Мнение политолога
У Трампа масса возможностей подавить бунт Маска. Мнение политолога
6 июня 2025 / 13:49
Профессор Тавровский: Трамп будет продолжать «холодную войну» против Китая
Профессор Тавровский: Трамп будет продолжать «холодную войну» против Китая
6 июня 2025 / 13:28
Киевская верхушка
перешла к терроризму
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Здравоохранение и медицина / Политика и религия
Общество
Путин отметил снижение младенческой смертности в России до исторического минимума
6 июня 2025 / 20:20
Путин отметил снижение младенческой смертности в России до исторического минимума
Михаил Климентьев/ТАСС

В России показатель младенческой смертности снизился до нового исторического минимума. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Младенческая смертность снизилась до нового исторического минимума", - отметил глава государства.

По его словам, Россия прочно вошла в число стран мира с наиболее эффективной системой защиты здоровья новорожденных.

Политолог Киреев: Великобритания, Франция и Германия хотят вернуть себе статус мировых гегемонов
Политолог Киреев: Великобритания, Франция и Германия хотят вернуть себе статус мировых гегемонов
У Трампа масса возможностей подавить бунт Маска. Мнение политолога
У Трампа масса возможностей подавить бунт Маска. Мнение политолога
Профессор Тавровский: Трамп будет продолжать «холодную войну» против Китая
Профессор Тавровский: Трамп будет продолжать «холодную войну» против Китая
Киевская верхушка
перешла к терроризму
Владимир Путин
Все интервью
22:30
У Ozempic выявили приводящий к потере зрения побочный эффект
22:16
В Госдуме заявили о необходимости снизить стоимость обучения в аспирантуре
21:54
Медведев "перевел" отрывок из повести Гоголя на язык поколения зумеров
21:35
Андрея Пивоварова и Рустама Солнцева внесли в перечень иноагентов
21:17
Лула да Силва заявил, что на саммите БРИКС примут первую в мире декларацию об управлении ИИ
20:52
The Sun: Дэвид Бэкхем будет удостоен рыцарского титула
20:39
Мерц заявил, что нужно говорить с Трампом, а не о Трампе
20:20
Путин отметил снижение младенческой смертности в России до исторического минимума
19:53
Абхазия заинтересована в признании ее суверенитета большим числом стран
19:30
Росатом: безопасность сотрудников МАГАТЭ при ротации на ЗАЭС является приоритетом
Все новости
Актуально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения