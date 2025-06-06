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Общество
Путин отметил снижение младенческой смертности в России до исторического минимума
6 июня 2025 / 20:20
Михаил Климентьев/ТАСС
В России показатель младенческой смертности снизился до нового исторического минимума. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Младенческая смертность снизилась до нового исторического минимума", - отметил глава государства.
По его словам, Россия прочно вошла в число стран мира с наиболее эффективной системой защиты здоровья новорожденных.