Путин отметил снижение младенческой смертности в России до исторического минимума

В России показатель младенческой смертности снизился до нового исторического минимума. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Младенческая смертность снизилась до нового исторического минимума", - отметил глава государства.

По его словам, Россия прочно вошла в число стран мира с наиболее эффективной системой защиты здоровья новорожденных.