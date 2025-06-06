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Политика
Мерц заявил, что нужно говорить с Трампом, а не о Трампе
6 июня 2025 / 20:39
Мерц заявил, что нужно говорить с Трампом, а не о Трампе
© ddp/ Sven Simon via Reuters Connect/ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о необходимости изменить подход в отношении президента США Дональда Трампа и говорить с ним, а не о нем.

"Давайте прекратим говорить о Дональде Трампе с поднятым указательным пальцем и недовольной миной", - сказал он, выступая в Берлине. "Нужно говорить с ним, а не о нем", - отметил глава германского правительства.

По его мнению, американская администрация открыта для дискуссий и готова принимать иное мнение. "С США можно говорить, но нельзя позволять себя запугать", - указал Мерц.

Он также обратил внимание, что при общении с Трампом в Овальном кабинете Белого дома высказывал другое мнение о конфликте на Украине, нежели президент США. "И тут не только не произошло разлада, но мы за обедом еще раз детально обсудили эту тему", - заявил политик.

Мерц в пятницу вернулся из Вашингтона, где 5 июня встретился с Трампом. 

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