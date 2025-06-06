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The Sun: Дэвид Бэкхем будет удостоен рыцарского титула
6 июня 2025 / 20:52
The Sun: Дэвид Бэкхем будет удостоен рыцарского титула
© Toby Melville/ Getty Images/ТАСС

Экс-капитану сборной Англии по футболу Дэвиду Бекхэму будет присвоено рыцарское звание, пишет газета The Sun.

Как отмечается, имя 50-летнего футболиста, игравшего за такие клубы, как "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал", "Пари Сен-Жермен", "Лос-Анджелес Гэлакси", будет внесено в наградной список, который обнародуют на следующей неделе по случаю дня рождения короля Карла III.

Фактический день рождения монарха - 14 ноября, однако по устоявшейся с 1748 года традиции глава государства также празднует официальный день рождения летом. В случае с Карлом III, это одна из суббот в июне, в этом году - 14 июня.

После того, как Бекхэму присвоят титул, он сможет пользоваться почетным титулом "сэр", а его супруга Виктория Бекхэм, бывшая участница поп-коллектива Spice Girls, титулом "дама".

В 2003 году Бекхэм стал офицером ордена Британской империи за спортивные заслуги, церемонию награждения провела королева Елизавета II (1926-2022).

По информации издания, совместное состояние четы Бекхэмов оценивается примерно в $675 млн. После завершения карьеры игрока Бекхэм стал предпринимателем, владельцем футбольного клуба и моделью. Он также активно вовлечен в благотворительность. 

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