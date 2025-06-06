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Лула да Силва заявил, что на саммите БРИКС примут первую в мире декларацию об управлении ИИ
6 июня 2025 / 21:17
Лула да Силва заявил, что на саммите БРИКС примут первую в мире декларацию об управлении ИИ
© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert/ТАСС

Государства БРИКС по итогам июльского саммита в Рио-де-Жанейро примут первую в мире совместную декларацию об основах управления искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе выступления, которое транслировалось на YouTube-канале правительства республики.

"На саммите БРИКС будет принята декларация об управлении искусственным интеллектом, он должен служить всем странам", - отметил бразильский лидер. По его словам, отсутствие единых правил регулирования ИИ "выгодно только крупным корпорациям".

"Искусственный интеллект фундаментальным образом изменяет основы производства и образования. Возможности, которые открываются, безграничны, но риски также ничуть не меньше", - констатировал президент.

Ожидается, что саммит БРИКС состоится в Рио-де-Жанейро 6-7 июля.

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