Андрея Пивоварова и Рустама Солнцева внесли в перечень иноагентов

Бывший директор "Открытой России" (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) Андрей Пивоваров включен в список иностранных агентов, сообщается на сайте Минюста.

Иноагентом также признан блогер и экс-участник проекта "Дом-2" Рустам Калганов (Солнцев).

Пивоваров в 2022 году был приговорен по ст. 284 УК РФ (осуществление деятельности нежелательной организации) к 4 годам лишения свободы и запрету заниматься политической деятельностью сроком на 8 лет. Был помилован указом президента России Владимира Путина в 2024 году и выехал из РФ в рамках обмена заключенными с входящими в НАТО странами.