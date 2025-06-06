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Медведев "перевел" отрывок из повести Гоголя на язык поколения зумеров
6 июня 2025 / 21:54
Медведев "перевел" отрывок из повести Гоголя на язык поколения зумеров
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил сограждан с Днем русского языка, сделав с помощью искусственного интеллекта (ИИ) "перевод" знаменитого фрагмента повести Николая Гоголя "Страшная месть" из "Вечеров на хуторе близ Диканьки", написанного в 1831 году, на сленг зумеров. 

"Несмотря на все сложности нашей нынешней жизни, несмотря на международные события, включая ругань президента США Дональда Трампа и американского миллиардера Илона Маска, главное сегодня - День русского языка", - указал политик.

Он отметил, что авторская версия выбранного отрывка звучала следующим образом: "Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Ни зашелохнет; ни прогремит. Глядишь и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина, и чудится, будто весь вылит он из стекла, и будто голубая зеркальная дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет и вьется по зеленому миру… Любо тогда и жаркому солнцу оглядеться с вышины и погрузить лучи в холод стеклянных вод и прибережным лесам ярко отсветиться в водах… В середину же Днепра они не смеют глянуть: никто, кроме солнца и голубого неба, не глядит в него. Редкая птица долетит до середины Днепра! Пышный! ему нет равной реки в мире…"

Медведев "перевел" этот отрывок на язык поколения зумеров, воспользовавшись возможностями ИИ. Получилось, что "Днепр - краш, когда не в аффекте!". "Люто качает свои полные воды через леса и горы, даже не шелохнется - на расслабоне. Солнце сверху такой: "Вау!" - и пуляет лучи в холодные воды, а деревья у берега, как подписота, толпятся, смотрят в воду и киннят Днепр. Но до середины Днепра никто не чекнит - туда долетит разве что редкий стример на дроне… А ночью? Полный вайб!" - привел он получившийся вариант.

Зампред СБ РФ призвал каждого читателя выбирать вариант, который ему ближе. "Но это все - живой русский язык, который развивается, одновременно отбрасывая все ему чужеродное", - заключил он. 

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