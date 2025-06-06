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У Ozempic выявили приводящий к потере зрения побочный эффект В Госдуме заявили о необходимости снизить стоимость обучения в аспирантуре
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В Госдуме заявили о необходимости снизить стоимость обучения в аспирантуре
6 июня 2025 / 22:16
В Госдуме заявили о необходимости снизить стоимость обучения в аспирантуре
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Высокая стоимость обучения в аспирантуре замедляет развитие отечественной науки. На это обратил внимание председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) в беседе с ТАСС.

"Брать миллион за год с человека, у которого только начинается профессиональный путь, значит подрубать корень всей системы знаний. Если государство и вправду заинтересовано в научном суверенитете, в технологическом развитии, в интеллектуальном потенциале, то такой подход нужно пересматривать", - указал он.

Гаврилов считает, что необходимо вернуть целевую аспирантуру, увеличить стипендии, а также расширить доступ к грантам.

"Возможны налоговые льготы или госпрограммы компенсации затрат для тех, кто учится по приоритетным направлениям. Все это куда рациональнее, чем просто заградительный ценник на входе", - уверен он. 

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