В Госдуме заявили о необходимости снизить стоимость обучения в аспирантуре

Высокая стоимость обучения в аспирантуре замедляет развитие отечественной науки. На это обратил внимание председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) в беседе с ТАСС.

"Брать миллион за год с человека, у которого только начинается профессиональный путь, значит подрубать корень всей системы знаний. Если государство и вправду заинтересовано в научном суверенитете, в технологическом развитии, в интеллектуальном потенциале, то такой подход нужно пересматривать", - указал он.

Гаврилов считает, что необходимо вернуть целевую аспирантуру, увеличить стипендии, а также расширить доступ к грантам.

"Возможны налоговые льготы или госпрограммы компенсации затрат для тех, кто учится по приоритетным направлениям. Все это куда рациональнее, чем просто заградительный ценник на входе", - уверен он.