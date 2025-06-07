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У Ozempic выявили приводящий к потере зрения побочный эффект
6 июня 2025 / 22:30
У Ozempic выявили приводящий к потере зрения побочный эффект
© REUTERS/ Tom Little/ТАСС

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) выявило у препарата Ozempic редкий побочный эффект, приводящий к потере зрения.

"Комитет по безопасности EMA (PRAC) завершил рассмотрение лекарственных препаратов, содержащих семаглутид, из-за опасений по поводу возможного повышенного риска развития неартериальной передней ишемической оптической нейропатии (НПИОН) - заболевания глаз, которое может привести к потере зрения. Семаглутид является активным веществом в отдельных лекарственных препаратах, применяемых для лечения диабета и ожирения, а именно в препаратах Ozempic, Rybelsus и Wegovy" - следует из сообщения на официальном сайте EMA.

Рекомендации PRAC будут переданы в Комитет по лекарственным препаратам для медицинского применения (CHMP). Затем позиция CHMP будет доведена до сведения Еврокомиссии, которая вынесет окончательное решение на этот счет, следует из сообщения.

В декабре прошлого года Университет Южной Дании информировал о том, что исследователи выявили возможную связь между использованием Ozempic и заболеванием глаз. Согласно их данным, число случаев НПИОН увеличилось с 60-70 до 150 в год. Проведенное исследование подтвердило, что у людей с диабетом II типа, принимающими Ozempic, вероятность развития НПИОН была в два раза выше, чем у тех, кто использовал другие препараты.

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