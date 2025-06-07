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Володин: правительство ФРГ провоцирует столкновения между Москвой и Берлином
6 июня 2025 / 22:46
Володин: правительство ФРГ провоцирует столкновения между Москвой и Берлином
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Правительство ФРГ провоцирует столкновения с Россией. На это обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Нынешняя правящая верхушка Германии создает предпосылки к обострению ситуации, провоцирует столкновения между нашими странами", - указал он, комментируя недавние высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца об итогах Второй мировой войны. 

Володин задал риторические вопросы касательно того, желает ли народ Германии подобных столкновений. При этом он заверил, что Россия этого не хочет. "Если это произойдет - мы готовы", - заключил председатель ГД.

В четверг Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, комментируя конфликт на Украине, вспомнил о годовщине высадки союзников в Нормандии в 1944 году и роли США в этой операции. Глава вашингтонской администрации в ответ заметил, что для Германии это был "неприятный день".

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