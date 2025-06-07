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ВЦИОМ: о доверии Путину заявили 80% российских граждан
6 июня 2025 / 22:59
ВЦИОМ: о доверии Путину заявили 80% российских граждан
© Артем Геодакян/ ТАСС

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину снизился за неделю на 0,2 п.п. и составляет 80%. Опрос проводился в период с 26 мая по 1 июня среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80% опрошенных (минус 0,2 п.п.), уровень одобрения деятельности главы государства снизился на 0,2 п.п. и составляет 77,2%", - свидетельствуют материалы исследования.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 52,8% респондентов (плюс 0,2 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 52,6% участников опроса (плюс 0,1 п.п.). О доверии Мишустину заявили 61% сограждан (минус 0,6 п.п.).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 36,8%, лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 33,4%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 25,1%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,5%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 35,1%, КПРФ - 9,3%, ЛДПР - 11,6%, "Справедливой России - За правду" - 4%, "Новых людей" - 6,7%. 

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