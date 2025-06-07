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Политика
Маск ответил на пост Медведева про его конфликт с Трампом
6 июня 2025 / 23:07
© AP Photo/ Alex Gallardo/ТАСС
Самый богатый человек планеты Илон Маск отреагировал на предложение заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева оказать помощь в урегулировании конфликта с президентом США Дональдом Трампом.
Миллиардер ответил на пост Медведева, размещенный в соцсети X, смеющимся смайликом.
Некоторое время назад Медведев в шутку выразил готовность "содействовать заключению мирного соглашения между D (Трамп) и E (Маск) за разумную плату и принять акции Starlink в качестве оплаты", призвав обоих воздержаться от ссор.