Маск ответил на пост Медведева про его конфликт с Трампом

Самый богатый человек планеты Илон Маск отреагировал на предложение заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева оказать помощь в урегулировании конфликта с президентом США Дональдом Трампом.

Миллиардер ответил на пост Медведева, размещенный в соцсети X, смеющимся смайликом.

Некоторое время назад Медведев в шутку выразил готовность "содействовать заключению мирного соглашения между D (Трамп) и E (Маск) за разумную плату и принять акции Starlink в качестве оплаты", призвав обоих воздержаться от ссор.