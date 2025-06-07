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Политика
Президенты Польши и США обсудили безопасность восточного фланга НАТО
6 июня 2025 / 23:27
© EPA-EFE/ MYKOLA TYS/ТАСС
Президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп обсудили в разговоре по телефону вопросы безопасности восточного фланга НАТО в преддверии предстоящего саммита военного блока в Гааге.
"Только что у меня состоялся очень хороший телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Главными темами стали вопросы безопасности Польши и нашего региона в контексте окончившегося саммита "Бухарестской девятки" и предстоящего саммита НАТО в Гааге", - указал польский лидер в соцсети X.
Вместе с тем стоорны обсудили вопрос наращивания расходов на оборону странами - участницами НАТО. Дуда также заверил Трампа в том, что избранный президент Польши Кароль Навроцкий станет гарантом тесного сотрудничества с Соединенными Штатами.