Президенты Польши и США обсудили безопасность восточного фланга НАТО

Президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп обсудили в разговоре по телефону вопросы безопасности восточного фланга НАТО в преддверии предстоящего саммита военного блока в Гааге.

"Только что у меня состоялся очень хороший телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Главными темами стали вопросы безопасности Польши и нашего региона в контексте окончившегося саммита "Бухарестской девятки" и предстоящего саммита НАТО в Гааге", - указал польский лидер в соцсети X.

Вместе с тем стоорны обсудили вопрос наращивания расходов на оборону странами - участницами НАТО. Дуда также заверил Трампа в том, что избранный президент Польши Кароль Навроцкий станет гарантом тесного сотрудничества с Соединенными Штатами.