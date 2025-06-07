Венгрия получила от России заверения в продолжении поставок энергоносителей

Венгрия получила от России заверения в том, что она не откажет в поставках энергоносителей с соблюдением надлежащих правовых условий. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам телефонного разговора с вице-премьером РФ Александром Новаком.

"Мы обсудили состояние венгеро-российского энергетического сотрудничества и пришли к выводу, что нефть и газ из России продолжают беспрепятственно поступать в Венгрию", - указал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Сийярто отметил, что поблагодарил за это российского вице-премьера.

По словам министра, "Европа - во многом по собственной вине - сталкивается с постоянными энергетическими кризисами". "Но даже в этих неопределенных условиях мы гарантируем безопасность энергоснабжения нашей страны. Россия должна сыграть в этом ключевую роль, прежде всего, по географическим причинам", - заключил он.

Венгрия получает из России основную часть нефти по южной ветке трубопровода "Дружба", а природный газ - по трубопроводу "Турецкий поток" и его продолжению по территории Болгарии и Сербии. Вместе с тем венгерская АЭС в Пакше снабжается российским ядерным топливом.