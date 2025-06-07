Президент РФ присвоил аэропорту Нерюнгри имя Гавриила Чиряева

Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил аэропорту Нерюнгри в Якутии имя первого секретаря Якутского обкома (1965-1982) Гавриила Чиряева. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

"Присвоить аэропорту Нерюнгри имя Г.И. Чиряева", - следует из текста указа.

Аэропорт Нерюнгри расположен в 8 км от поселка городского типа Чульман и в 40 км от города Нерюнгри в Республике Саха (Якутия). Был открыт в начале 1960-х годов, в 2023 году аэровокзальный комплекс прошел реконструкцию.

Под руководством Чиряева в Якутии была произведена крупномасштабная индустриализация: были сделаны крупные геологические открытия, заложен Южно-Якутский угольный комплекс, основан город Нерюнгри, ставший вторым по численности населения городом в регионе, а также запущено строительство Нерюнгринской ГРЭС.