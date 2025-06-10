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Грета Тунберг обвинила Израиль в похищении
9 июня 2025 / 11:57
Грета Тунберг обвинила Израиль в похищении
© Fabrizio Villa/ Getty Images/ТАСС

Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила израильские власти в похищении. Соответствующее видеообращение распространила коалиция "Флотилия свободы" (The Freedom Flotilla Coalition) в соцсети X.

"Если вы смотрите это видео, значит, судно "Мадлин" в международных водах перехватили и похитили израильские оккупационные силы или силы, поддерживающие Израиль. Я призываю всех моих друзей, семью и товарищей оказать давление на правительство Швеции, чтобы освободить меня и других как можно скорее", - заявила юная шведка в видеообращении, записанном на борту судна.

Некоторое время назад МИД Израиля информировал о том, что следовавшее к побережью сектора Газа судно "Мадлин" с 12 пропалестинскими активистами на борту было направлено к берегам еврейского государства, а его пассажиры, как ожидается, вернутся в родные страны.

Судно "Мадлин", относящееся к коалиции "Флотилия свободы", отплыло от Сицилии 1 июня с гуманитарной помощью для сектора Газа, включающей детское питание, подгузники, муку, рис, фильтры для воды, средства гигиены и медоборудование.

В минувшее воскресенье министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил военным принять любые меры, чтобы не допустить корабль к берегам сектора Газа.

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