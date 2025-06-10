Президент РФ утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года

Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота (ВМФ) России до 2050 года. Об этом сообщил помощник президента, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью aif.ru.

По его словам, "итоговая редакция стратегии была внесена на рассмотрение главе государства, и 30 мая он ее утвердил".

Патрушев отметил, что решение о подготовке стратегии было принято в июле прошлого года на совещании в Кремле. "По поручению президента Минобороны подготовило ее проект, доработанный затем Морской коллегией РФ с учетом предложений федеральных ведомств и организаций", - добавил он.