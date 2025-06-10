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Политика
Маск считает, что сделал больше всех для подрыва своей репутации
9 июня 2025 / 12:38
Маск считает, что сделал больше всех для подрыва своей репутации
© Kevin Lamarque/ Pool Photo via AP, File/ТАСС

Американский миллиардер Илон Маск в шутку отметил, что никто не сделал так много для подрыва его репутации, как он сам.

"Возмутительно, сколько усилий, нацеленных на подрыв моей репутации, было предпринято, особенно мной", - указал он в соцсети X.

Маск, до недавнего времени курировавший работу ведомства по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE), также сделал репост двух публикаций президента США Дональда Трампа, в которых американский лидер раскритиковал губернатора штата Калифорния и мэра Лос-Анджелеса за неспособность справиться с протестами, а также дал обещание восстановить порядок и разобраться с "бунтами мигрантов".

Трамп и Маск 5 июня обменялись резкими заявлениями в социальных сетях. Предприниматель выступил в с утверждением, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, одобрил идею объявления импичмента президенту США, подверг критике инициированный Белым домом законопроект о сокращении госрасходов и примененные Трампом импортные пошлины, а также предрек американской экономике рецессию во второй половине года.

Трамп, со своей стороны отметил, что Маск перестал добросовестно выполнять свои обязанности, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства, и сошел с ума. Глава вашингтонской администрации пригрозил расторгнуть госконтракты с компаниями Маска и отменить все субсидии.

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