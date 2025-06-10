Пушилин считает недопустимым отказ Киева от тел своих военнослужащих

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал недопустимым решение Киева об отказе забрать тела военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), погибших в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-24".

"Вооруженные силы РФ, Минобороны при освобождении населенных пунктов проводят определенную работу и собирают тела погибших, в том числе и противника, проводят анализ ДНК, а также при возможности проводят идентификацию тел погибших. А дальше это направляется в места хранения. И вот мы видим, что даже такие действия противником воспринимаются крайне с политической точки зрения, что недопустимо", - указал глава ДНР.

По его словам, сбор и передача тел важны не только с гуманитарной точки зрения. Здесь важно не допустить развития эпидемий, подчеркнул он.

Некоторое время назад глава российской делегации на переговорах с Киевом помощник президента РФ Владимир Мединский информировал о том, что "российская сторона в точном соответствии со стамбульскими договоренностями 6 июня начала реализацию гуманитарной акции по передаче Украине свыше 6 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет". Однако, по его словам, украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел, и обмен военнопленными.