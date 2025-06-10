Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
10 июня 2025 / 13:07
КОТИРОВКИ
USD
10/06
79.1543
EUR
10/06
90.3666
Новости часа
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост МИД Израиля сообщил, что Грета Тунберг вылетает во Францию
Москва
10 июня 2025 / 13:07
Котировки
USD
10/06
79.1543
0.0000
EUR
10/06
90.3666
0.0000
Переговоры с Ираном выглядят пока как очередная неудача Трампа
Переговоры с Ираном выглядят пока как очередная неудача Трампа
9 июня 2025 / 12:12
Правовед Топорнин: в экономике США не спешат с шагами навстречу России
Правовед Топорнин: в экономике США не спешат с шагами навстречу России
9 июня 2025 / 12:06
Политолог Колташов: Трамп будет демонстрировать отстраненность от Украины
Политолог Колташов: Трамп будет демонстрировать отстраненность от Украины
9 июня 2025 / 12:03
Угрозы нашим
морским рубежам
будут усиливаться
Николай Патрушев
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Фильм "Балерина" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
9 июня 2025 / 13:18
Фильм "Балерина" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
© Сергей Коньков/ ТАСС

Фильм "Балерина" (Ballerina, 2025) стал лидером кинопроката России и СНГ на выходных, собрав 141 млн рублей. Соответствующие данные приводит портал kinobusiness.com за период с 5 по 8 июня.

Кинокартина рассказывает о балерине Еве, которая ищет виновных в смерти родителей и вступает в опасную группировку. Режиссером фильма выступил Лен Уайзман, роли исполнили: Ана де Армас, Киану Ривз, Иэн Макшейн.

Второе место занял американский фильм "Лило и Стич" (Lilo & Stitch, 2025), который собрал 40,6 млн рублей за минувшие выходные. В ролях: Ханна Уоддингэм, Сидни Агудонг, Тиа Каррере, Билли Магнуссен, Майя Кеалоха, Зак Галифианакис. Режиссер - Дин Флейшер-Кэмп.

Третьим стал российский фильм "Кракен", за прошедшие выходные он собрал 19,8 млн рублей. Премьера состоялась 17 апреля текущего года. В ролях - Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Виктор Добронравов, Диана Пожарская. 

Переговоры с Ираном выглядят пока как очередная неудача Трампа
Переговоры с Ираном выглядят пока как очередная неудача Трампа
Правовед Топорнин: в экономике США не спешат с шагами навстречу России
Правовед Топорнин: в экономике США не спешат с шагами навстречу России
Политолог Колташов: Трамп будет демонстрировать отстраненность от Украины
Политолог Колташов: Трамп будет демонстрировать отстраненность от Украины
Угрозы нашим
морским рубежам
будут усиливаться
Николай Патрушев
Все интервью
11:57
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост
11:34
МИД Израиля сообщил, что Грета Тунберг вылетает во Францию
11:19
Трамп выразил надежду, что Маск не принимал наркотики в Белом доме
10:57
Песков: политики Латвии одержимы русофобией, противоречащей здравому смыслу
10:38
Bloomberg: США и Китай продолжат торговые переговоры в Лондоне
10:17
Рютте: при отказе от наращивания военных расходов в НАТО будут учить русский язык
16:57
Песков: Россия будет реагировать на агрессивные действия НАТО у ее границ
16:36
Лукашенко призвал повышать производительность труда для конкуренции с ЕС
15:57
ВЦИОМ: более 60% россиян заявили о помощи веры в повседневной жизни
15:35
Лукашенко подтвердил готовность Белоруссии поставлять картофель в Калининградскую область
Все новости
Актуально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения