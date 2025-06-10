Фильм "Балерина" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Фильм "Балерина" (Ballerina, 2025) стал лидером кинопроката России и СНГ на выходных, собрав 141 млн рублей. Соответствующие данные приводит портал kinobusiness.com за период с 5 по 8 июня.

Кинокартина рассказывает о балерине Еве, которая ищет виновных в смерти родителей и вступает в опасную группировку. Режиссером фильма выступил Лен Уайзман, роли исполнили: Ана де Армас, Киану Ривз, Иэн Макшейн.

Второе место занял американский фильм "Лило и Стич" (Lilo & Stitch, 2025), который собрал 40,6 млн рублей за минувшие выходные. В ролях: Ханна Уоддингэм, Сидни Агудонг, Тиа Каррере, Билли Магнуссен, Майя Кеалоха, Зак Галифианакис. Режиссер - Дин Флейшер-Кэмп.

Третьим стал российский фильм "Кракен", за прошедшие выходные он собрал 19,8 млн рублей. Премьера состоялась 17 апреля текущего года. В ролях - Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Виктор Добронравов, Диана Пожарская.