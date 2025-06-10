Патрушев сообщил о почти ежедневных провокациях ВСУ на море

Россия регулярно сталкивается с провокациями на морских рубежах, в том числе в Балтике и в Черном море. На это обратил внимание помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью aif.ru.

"Морская граница России составляет свыше 38 тыс. км и является более протяженной по сравнению с сухопутной. И на всех участках границы мы сталкиваемся с попытками ее нарушения. Отмечаются все новые провокации на Балтике, мы видим стремление наших оппонентов прощупывать российские арктические морские границы, не все благополучно, скажем, на Тихом океане. Попытки нарушить морскую границу РФ в Азово-Черноморском бассейне предпринимаются бандформированиями Украины практически ежедневно", - указал он.

Патрушев отметил, что анализ обстановки в мире, в том числе в сопредельных регионах, свидетельствует о том, что угрозы морским рубежам Российской Федерации будут только усиливаться.