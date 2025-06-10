Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
10 июня 2025 / 13:08
КОТИРОВКИ
USD
10/06
79.1543
EUR
10/06
90.3666
Новости часа
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост МИД Израиля сообщил, что Грета Тунберг вылетает во Францию
Москва
10 июня 2025 / 13:08
Котировки
USD
10/06
79.1543
0.0000
EUR
10/06
90.3666
0.0000
Переговоры с Ираном выглядят пока как очередная неудача Трампа
Переговоры с Ираном выглядят пока как очередная неудача Трампа
9 июня 2025 / 12:12
Правовед Топорнин: в экономике США не спешат с шагами навстречу России
Правовед Топорнин: в экономике США не спешат с шагами навстречу России
9 июня 2025 / 12:06
Политолог Колташов: Трамп будет демонстрировать отстраненность от Украины
Политолог Колташов: Трамп будет демонстрировать отстраненность от Украины
9 июня 2025 / 12:03
Угрозы нашим
морским рубежам
будут усиливаться
Николай Патрушев
Все интервью
/ Россия / Технологии / Технологии / Политика и религия
Технологии
Презентация национального мессенджера состоится летом 2025 года
9 июня 2025 / 13:53
Презентация национального мессенджера состоится летом 2025 года
© Александр Река/ ТАСС

Масштабная презентация национального мессенджера ожидается летом 2025 года. Об этом заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев во время заседания комитета Госдумы по информационной политике.

"Я думаю, что летом коллеги подготовят большую публичную презентацию, как поэтапно функционал будет создаваться и реализовываться", - указал он. 

Шадаев также отметил, что в национальном мессенджере будет исключена возможность авторизации через подменный или виртуальный номер.

"Говорить о том, что возникают какие-то сверхтребования по идентификации, нельзя, но при этом будет исключена возможность использование подменных номеров, виртуальных номеров", - сказал министр.

Переговоры с Ираном выглядят пока как очередная неудача Трампа
Переговоры с Ираном выглядят пока как очередная неудача Трампа
Правовед Топорнин: в экономике США не спешат с шагами навстречу России
Правовед Топорнин: в экономике США не спешат с шагами навстречу России
Политолог Колташов: Трамп будет демонстрировать отстраненность от Украины
Политолог Колташов: Трамп будет демонстрировать отстраненность от Украины
Угрозы нашим
морским рубежам
будут усиливаться
Николай Патрушев
Все интервью
11:57
Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост
11:34
МИД Израиля сообщил, что Грета Тунберг вылетает во Францию
11:19
Трамп выразил надежду, что Маск не принимал наркотики в Белом доме
10:57
Песков: политики Латвии одержимы русофобией, противоречащей здравому смыслу
10:38
Bloomberg: США и Китай продолжат торговые переговоры в Лондоне
10:17
Рютте: при отказе от наращивания военных расходов в НАТО будут учить русский язык
16:57
Песков: Россия будет реагировать на агрессивные действия НАТО у ее границ
16:36
Лукашенко призвал повышать производительность труда для конкуренции с ЕС
15:57
ВЦИОМ: более 60% россиян заявили о помощи веры в повседневной жизни
15:35
Лукашенко подтвердил готовность Белоруссии поставлять картофель в Калининградскую область
Все новости
Актуально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения