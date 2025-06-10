Презентация национального мессенджера состоится летом 2025 года

Масштабная презентация национального мессенджера ожидается летом 2025 года. Об этом заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев во время заседания комитета Госдумы по информационной политике.

"Я думаю, что летом коллеги подготовят большую публичную презентацию, как поэтапно функционал будет создаваться и реализовываться", - указал он.

Шадаев также отметил, что в национальном мессенджере будет исключена возможность авторизации через подменный или виртуальный номер.

"Говорить о том, что возникают какие-то сверхтребования по идентификации, нельзя, но при этом будет исключена возможность использование подменных номеров, виртуальных номеров", - сказал министр.