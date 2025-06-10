Генсек НАТО Марк Рютте настаивает на усилении возможностей ПВО военного блока на 400%. Об этом сказано в распространенном его пресс-службой тексте, подготовленном для выступления на конференции в Chatham House (признан в РФ нежелательной организацией) в Лондоне.

"Североатлантический альянс должен увеличить свои противовоздушные и противоракетные возможности на 400%", - полагает Рютте. Вместе с тем, по его мнению, якобы существует некая военная угроза странам НАТО и что она "не исчезнет после завершения конфликта на Украине".

Нескорое время назад Рютте в ходе пресс-конференции по итогам встречи министров обороны НАТО в Брюсселе заявил об утверждении планов самого масштабного расширения военных возможностей альянса со времен холодной войны. Он подтвердил, что "внес предложение" к саммиту НАТО в Гааге 24-25 июня поднять порог военных расходов для стран блока с нынешних 2% ВВП до 5% к 2030 году.