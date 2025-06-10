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Индекс РТС на открытии основной сессии на Мосбирже опустился ниже 1 100 пунктов
9 июня 2025 / 14:39
Индекс РТС на открытии основной сессии на Мосбирже опустился ниже 1 100 пунктов
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии торговой сессии 9 июня отметился снижением ключевых индексов. Долларовый индекс РТС опускался ниже 1 100 пунктов впервые с 28 мая текущего года, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня снижается в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс РТС снижался на 0,83% - до 1 099,42 пункта, индекс Мосбиржи также опускался на 0,83%, до 2 763,02 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи снижался на 2,65 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,98 рубля.

К 10:15 мск индекс РТС замедлил снижение и торговался на уровне 1 103,47 пункта (-0,47%), индекс Мосбиржи составлял 2 773,2 пункта (-0,47%). Вместе с тем курс китайской валюты ускорил снижение до 10,972 рубля (-3,45 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов. 

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