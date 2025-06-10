Политолог Колташов: Трамп будет демонстрировать отстраненность от Украины

Трамп не заключил никакой сделки по теме российско-украинского конфликта. Он убедился в том, что Россия не дает себя обмануть и не идет на невозможные для нее уступки.

Строго говоря, Трамп России ничего не предлагал. Он, выступая в образе нейтрального политика, хотя все понимают, что это не так, старался обеспечить сохранение постмайданной Украины, с которой он заключил сделку по недрам. Теперь, в этой ситуации, США будут стараться показывать, что они дистанцируются от Украины и от конфликта.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» директор Института нового общества экономист Василий Колташов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/44d9fb5860a569f15ce0831f20b825ae/