Правовед Топорнин: в экономике США не спешат с шагами навстречу России

Президент США Дональд Трамп пока не заявлял об отказе от нормализации экономических отношений с Россией. Сегодня торговый баланс РФ и Америки равен практически нулю. Если говорить о том, что можно было бы вернуться к тому, что было лет 10 назад, тогда, конечно, перспективы завораживают. Это могли бы быть сотни миллиардов взаимной торговли.

Однако, мы видим, что у Трампа слова не всегда продолжаются делами. Кто, например, мешает Америке снять с России какие-то санкции, чтобы планы могли хотя бы частично реализоваться?

Например, сегодня крайне сложно произвести из России оплату какого-либо контракта в долларах. Деньги зависают на недели и даже месяцы. Россия может спросить у США, где хоть какие-то шаги навстречу, которые могли бы подкрепить те неимоверные перспективы, которые могут открыться после заключения мира?

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации

Николай Топорнин.



Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/45dbf1da2ac7bac9accf113087926068/