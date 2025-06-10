В Лос-Анджелесе за выходные задержали 56 человек во время протестов

Полиция задержала не менее 56 человек в Лос-Анджелесе за прошедшие выходные в ходе беспорядков, которые происходят ввиду протестов против высылки нелегальных иммигрантов. Об этом правоохранители информировали на пресс-конференции.

Отмечается, что 8 июня было произведено по меньшей мере 27 задержаний.

Как заявил глава полиции Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл, в субботу стражи порядка задержали 29 протестующих за неповиновение приказу разойтись. По его словам, ситуация "становится все хуже", а многие демонстранты специально "приезжают из других мест, чтобы "причинить вред людям и вызвать хаос".

В Лос-Анджелесе третий день продолжаются протестные акции против массовых задержаний нелегальных мигрантов. Замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал эти демонстрации мятежом и подверг критике позицию полиции Лос-Анджелеса, руководитель которой заявил об отказе в участии в массовых депортациях мигрантов.

Президент США Дональд Трамп в обход губернатора штата поручил направить на борьбу с беспорядками 2 тыс. нацгвардейцев. Они начали прибывать в город в воскресенье утром, сейчас, по информации американских СМИ, там находятся порядка 300 бойцов.

Силовики пытаются освободить для движения главную автомагистраль города, участок которой перекрыли демонстранты. Слогласно данным местных СМИ, протестующие вступают в столкновения с полицейскими, бросают в них бутылки и камни. Участники беспорядков подожгли около пяти автомобилей.