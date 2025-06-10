Переговоры с Ираном выглядят пока как очередная неудача Трампа

Похоже, у Трампа в переговорах с Ираном есть серьезные проблемы. И эти проблемы американский президент решить не сможет.

Понятно, что США не могут начать войну против Ирана – это невозможно будет объяснить собственным избирателям. Во-вторых, у Трампа слишком много уже накопилось неудач – он играет одновременно на слишком многих досках. Он постоянно вынужден маневрировать, лавировать, хитрить и отыгрывать назад.

В случае с Ираном, вероятно, переговоры затянутся надолго. И если США в этом переговорном процессе добьются от Тегерана каких-то уступок, то эти уступки будут не слишком обременительны для Ирана. Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/43b6a51e8535da5026d4a4471138722b/