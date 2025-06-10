Путин: Россия вместе с БРИКС работает над сотрудничеством без диктата и санкций

Россия во взаимодействии с партнерами работает над построением системы международного сотрудничества, свободной от дискриминации, диктата и санкций. Об этом сказано в приветствии президента России Владимира Путина участникам, организаторам и гостям XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Вместе с нашими партнерами, в первую очередь, по объединению БРИКС, нацелены продолжать работу по построению эффективной системы равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества, свободного от любых форм дискриминации, диктата и санкционного давления", - отметил глава государства.

ПМЭФ пройдет с 18 по 21 июня в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум". Главная тема мероприятия: "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".