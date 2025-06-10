Лукашенко подтвердил готовность Белоруссии поставлять картофель в Калининградскую область

Белоруссия готова поставлять в Калининградскую область все необходимые продукты питания, включая картофель. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко при общении с губернатором российского региона Алексеем Беспрозванных.

"Будьте уверены, что, несмотря на определенные проблемы с логистикой, мы нужное количество продуктов питания поставим. Всяких. В том числе и несчастной картошки. Мне уже сегодня правительство доложило, что молодая белорусская картошка пришла на прилавки пошла", - отметил он, передает агентство БелТА.

По словам белорусского лидера, республика всегда "готова подставить плечо" Калининградской области. "Мы живем в суверенных независимых государствах, но я чувствую свою ответственность, как и белорусы, за этот уголок нашего общего отечества. Поэтому вы можете на нас рассчитывать в том, на что мы способны в Беларуси", - подчеркнул Лукашенко.

В мае президент РФ Владимир Путин удивился, что у славящейся своим картофелем Белоруссии могут быть проблемы с наличием этого продукта. Речь об этом зашла на встрече с представителями предпринимательских кругов, когда глава российского государства рассуждал о необходимости налаживать собственное производство картофеля.