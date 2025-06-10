Перестройка по Трампу: ускорение пока не заладилось

Владимир Блинков, экономический обозреватель

На церемонии в Розовом саду Белого дома 2 апреля 2025 г. Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импорт товаров в США - «базового» 10% тарифа и «взаимных» пошлин от 11 до 50% для стран, у которых тарифы на американские товары превышали американские, а также для тех, с которыми у Америки сложился торговый дефицит. Он назвал этот день «Днем освобождения» для американской экономики. Позднее он частично снизил ряд пошлин, тем не менее средняя эффективная тарифная ставка выросла с 2,5% до более чем 15% - самый высокий показатель со времён Второй мировой войны. Обосновывая свои «пошлинные решения» администрация Трампа ссылалась на исследования, в соответствии с которыми в результате уменьшится дефицит платежного баланса, дополнительные поступления в экономику составят 728 млрд долл., будет создано до 2,8 млн рабочих мест, а доходы домохозяйств вырастут на 5,7%.

Первые итоги носят противоречивый характер. По данным Financial Times, импорт товаров в США в апреле упал на 20% до 276,1 млрд долл., а их стоимость выросла. Торговый дефицит показал в апреле рекордное сокращение из-за падения импорта, он сократился на 55,5% по сравнению с мартом и составил 61,6 млрд долл. В том числе дефицит торговли товарами между США и Китаем уменьшился до 19,7 млрд долл. за счет снижения импорта. По данным Казначейства, к 13 мая тарифные сборы достигли 47 млрд долл., что на 15 млрд больше, чем за тот же период прошлого года. Правда, трудно определить, сколько из этого принесли новые тарифы Трампа, а сколько - компании, спешившие ввезти товары до повышения ставок.

В то же время казначейские облигации США начали июнь падением - доходность 30-летних трежерис достигла 5%, т.к. инвесторы все больше нервничают из-за бюджетных перспектив страны. Кроме того, они «испугались» новых инициатив – повышение тарифов на сталь и алюминий до 50%, чтобы «защитить американских рабочих». В итоге спред между 5-летними и 30-летними облигациями подскочил почти до 100 базисных пунктов, чего не было с 2021 г. Это свидетельствует, что перспективы американской экономической политики слишком туманны, чтобы привлечь покупателей на рынок долгосрочных казначейских облигаций.

На этом противоречивом фоне республиканское руководство в Конгрессе ведет напряжённые переговоры, чтобы вынести на голосование в Палате представителей налоговый законопроект, предложенный президентом США. Им предлагается продлить налоговые льготы, принятые во время первого срока Трампа и истекающие в конце года. Среди них - снижение подоходного налога для физических лиц, увеличение налогового кредита на детей и отмена налогов на чаевые и сверхурочную работу - ключевые обещания предвыборной кампании. Увеличиваются льготы на наследство и дарение, вводится спектр налоговых льгот для бизнеса, выделяется более 50 млрд долл. на усиление пограничной безопасности, включая продолжение строительства стены на границе с Мексикой. Администрация Трампа уверяет, что предлагаемые налоговые послабления стимулируют рост, увеличат доходы и снизят бюджетный дефицит США с 6,4% в 2024 г. до 3% к 2029 г., будет создано до 7,4 млн рабочих мест.

Законопроект вызывает ожесточенные споры даже среди республиканцев - они разошлись во мнениях о расходах на здравоохранение и социальные программы, а также относительно его влияния на государственный долг. По прогнозам независимых аналитиков, он в итоге вырастет как минимум на 3-3,8 трлн долл., а налоговые льготы ослабят экономику. По их мнению, первые последствия будут однозначно негативными - потребителей ждет повышение цен и падение благосостояния. В то же время в более далекой перспективе влияние не будет уже столь драматичным. «Они могут стимулировать рост, но этого явно недостаточно, чтобы компенсировать влияние закона на соотношение долга США к ВВП», - заявил Мори Обстфельд, бывший главный экономист МВФ.

Так спасут ли США пошлинные и налоговые инициативы Трампа? Питер Наварро, торговый советник Трампа, утверждает, что пограничные сборы могут принести более 600 млрд в год. Но его расчеты, как утверждают оппоненты, игнорируют базовые экономические законы. Высокие тарифы снижают спрос на иностранные товары, сокращают налоговую базу. Они также уменьшают поступления от подоходного налога и налога на зарплату. Поэтому их оценки гораздо скромнее. Бюджетная модель Пенн-Уортон прогнозирует, что полный набор предложенных тарифов, включая «ответные» сборы, которые сейчас приостановлены, принесет около 290 млрд долл. в год в течение следующего десятилетия. Бюджетная лаборатория Йеля ожидает доход в 180 млрд долл., а Налоговый фонд - около 140 млрд долл.

Эти оценки показывают, что повышение пошлин сократит дефицит бюджета США, но, вероятно, не в тех масштабах, которых хотели бы Дональд Трамп и его советники. При этом наблюдаемый рост доходности казначейских облигаций усложнит для правительства возможность снижения расходов за счёт увеличения процентных платежей и повлечет повышение ставок по кредитам. И что особенно важно, тарифы вряд ли компенсируют снижение поступлений из-за масштабных налоговых сокращений. Например, как подсчитал Налоговый фонд, отмена подоходных налогов для людей с доходом менее 200 000 долл. обойдется в 737 млрд долл. в 2025 г. - это в два-три раза больше, чем могут принести тарифы.

Ряд экспертов выразил обеспокоенность по поводу влияния законопроекта на экономику. Например, Людовик Субран, главный инвестиционный директор Allianz SE отметил, что законопроект предполагает увеличение налоговых ставок для физических лиц и компаний из стран, чья налоговая политика считается «дискриминационной» в США. Если это произойдёт, это станет «серьёзным ударом» для рынков, считает он. На Уолл-стрит существует мнение, что эти положения законопроекта создадут дополнительные препятствия для иностранных инвесторов во время, когда, как отмечено ранее, их уверенность в казначейских облигациях и других активах США уже пошатнулась из-за непредсказуемости Трампа и ухудшения состояния бюджетных счетов. Это может вызвать отток иностранных средств, что, по мнению Субрана, будет противоречить политике Трампа по стимулированию долгосрочных инвестиций в США и может свести на нет все усилия, которые Трамп пытается реализовать в рамках своей программы.

Кроме того, торговая война, начатая Трампом, негативно повлияет на динамику ведущих экономик, включая и США. По прогнозу ОЭСР, в 2025-2026 гг. рост мировой экономики замедлится до 2,9% (ранее – более 3%). Особенно сильно замедлится рост экономики США: с 2,8% в 2024 г. до 1,6% в 2025 г. и 1,5% в 2026 г. Увеличится инфляция, к концу 2025 г. она достигнет 4%. И ее рост не позволит ФРС снизить ставки, т.е. кредиты останутся дорогими. И если в такой ситуации основные торговые партнеры США погрузятся в рецессию, это нанесет ущерб американскому экспорту, который в прошлом году составил 3,2 трлн долл.

В складывающихся условиях специалисты банка JPMorgan прогнозируют 50%-ную вероятность рецессии в США. С их мнением согласен и Илон Маск, который считает, что тарифы Трампа вызовут рецессию во второй половине этого года.

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