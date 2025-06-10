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ВЦИОМ: более 60% россиян заявили о помощи веры в повседневной жизни
9 июня 2025 / 15:57
ВЦИОМ: более 60% россиян заявили о помощи веры в повседневной жизни
© Наталия Федосенко/ ТАСС

Более 60% участников исследования аналитического центра ВЦИОМ полагают, что вера помогает им в повседневной жизни.

Как отмечается, 25% опрошенных считают, что вера им помогает постоянно, еще 37% заявили, что такие случаи бывают (26% и 29% - в 2015 году соответственно). Вместе с тем 33% участников исследования не смогли припомнить подобных случаев.

Как пояснили респонденты, религия для них - это национальная традиция (35%), следование моральным нормам (34%), взаимодействие с Богом (28%), часть мировой культуры и истории (28%), участие в церковной жизни (5%).

Большинство участников опроса назвали себя последователями православия (67%), 7% ответили, что исповедуют ислам, еще по 1% - протестантизм и буддизм, 3% причислили себя к верующим, но ни к какой-либо конкретной конфессии. Каждый десятый (11%) россиянин считает себя неверующим, 4% колеблются между верой и неверием.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 12 мая среди 1,6 тыс. граждан старше 18 лет.

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