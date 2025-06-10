Лукашенко призвал повышать производительность труда для конкуренции с ЕС

Белоруссия должна повысить производительность труда, чтобы эффективно конкурировать с Евросоюзом в плане торговли товарами. На этом акцентировал внимание президент республики Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных, передает агентство БелТА.

"У нас есть у кого учиться. Давайте будем честны, европейцы в этом плане молодцы", - указал он.

Глава белорусского государства также отметил, что если республика не будет приглашать на работу иностранных специалистов, то повышение производительности труда необходимо.

В апреле Лукашенко сообщил, что Белоруссия и Пакистан намерены выработать программу по привлечению в республику трудовых мигрантов, которая будет утверждена межправительственным соглашением. Он обратил внимание, что на этой теме заинтересованные хотят взбудоражить белорусское общество. Однако, по словам президента, в случае отсутствия в стране иностранных сотрудников белорусам придется "работать тогда за троих или хотя бы за двоих".