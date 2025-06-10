Почему Грета Тунберг отправилась в Газу?

Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила власти Израиля в похищении. Соответствующее видеообращение было опубликовано коалицией "Флотилия свободы" (The Freedom Flotilla Coalition) в X.

"Если вы смотрите это видео, значит нас (судно "Мадлин", относящееся к коалиции "Флотилия свободы") в международных водах перехватили и похитили израильские оккупационные силы или силы, поддерживающие Израиль. Я призываю всех моих друзей, семью и товарищей оказать давление на правительство Швеции, чтобы освободить меня и других как можно скорее", - говорит Тунберг в видеообращении, записанном на борту судна.

Ранее МИД Израиля сообщил, что направляющееся к побережью сектора Газа судно "Мадлин" с 12 пропалестинскими активистами на борту было направлено к берегам Израиля, а его пассажиры, как ожидается, вернутся в родные страны.

Судно "Мадлин", относящееся к коалиции "Флотилия свободы", отплыло от Сицилии 1 июня с гуманитарной помощью для сектора Газа, включающей детское питание, подгузники, муку, рис, фильтры для воды, средства гигиены и медицинское оборудование. Министр обороны Израиля Исраэль Кац 8 июня приказал военным принять любые меры, чтобы не допустить корабль к берегам сектора Газа.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев поясняет, что «Грета Тунберг всегда была связана с Демократической партией США, с вице-президентом Гором, ее покровителем и учителем. Именно он ее продвигал, именно он создавал для нее пиар пространство, он возил ее на своей яхте. Поэтому, думаю, и сейчас она является ставленником радикальных либеральных кругов, которых олицетворяет Демократическая партия».

Эксперт также отметил, что «эта акция совпадает с позицией европейцев по палестинскому вопросу. Либералы американские и либералы европейские – это мало отличимые величины и их идеологические позиции одинаковы. Поэтому здесь есть совпадение. Да, так исторически сложилась, что Грета Тунберг больше ориентирована на Америку, но если в Америке Трамп реально победит своих либералов, во что я не верю, тогда она переориентируется на Европу. А сейчас просто эта акция идеологически совпадает с Европой».