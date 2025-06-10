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Песков: Россия будет реагировать на агрессивные действия НАТО у ее границ
9 июня 2025 / 16:57
Песков: Россия будет реагировать на агрессивные действия НАТО у ее границ
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Россия оставляет за собой свободу действий в вопросе развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и может воспользоваться ею, если придется реагировать на агрессивные действия НАТО у российских границ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков при общении с журналистами.

Некоторое время назад заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью агентству ТАСС заявил, что существование моратория России на развертывание РСМД приближается к своему логическому завершению, Запад не оценил сдержанность Москвы.

"Россия будет вынуждена реагировать на такие экспрессионистские, агрессивные действия со стороны НАТО и стран - членов альянса, в том числе новых членов военного блока, которые находятся в непосредственной близости от российских границ. Разумеется, в какой-то момент, когда уже ничто не будет ограничивать наши действия, мы эту свободу действий за собой оставим", - отметил Песков, отвечая на вопрос, означает ли завершение моратория готовность Москвы к размещению РСМД в наиболее уязвимых с точки зрения безопасности регионах планеты. 

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