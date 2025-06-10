Рютте: при отказе от наращивания военных расходов в НАТО будут учить русский язык

Государства Североатлантического альянса должны нарастить военные расходы до 5% ВВП, в противном случае им придется учить русский язык. Об этом заявил генеральный секретарь НАО Марк Рютте, отвечая на вопрос газеты The Daily Telegraph.

"Если вы не достигнете 5%, в том числе 3,5% на оборонные расходы (и 1,5% на развитие военной промышленности), то вы по-прежнему сможете пользоваться услугами Национальной службы здравоохранения и пенсионной системой. Но тогда вам лучше начать изучать русский язык. Таковы последствия", - отметил он.

В последние месяцы идею о якобы намерении России напасть на страны НАТО регулярно декларирует руководство структур НАТО и ЕС.

Летом прошлого года президент РФ Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума назвал утверждения коллективного Запада о готовности России напасть на страны НАТО чушью и "бредом собачьим".