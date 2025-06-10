Bloomberg: США и Китай продолжат торговые переговоры в Лондоне

Делегации США и Китая во вторник продолжат торговые переговоры в Лондоне. Об этом со ссылкой на источники информировало агентство Bloomberg.

Сообщается, что 9 июня обсуждения продолжались более шести часов и, предположительно, возобновятся 10 июня в 10:00 по местному времени (12:00 мск).

По данным агентства, министр финансов США Скотт Бессент охарактеризовал состоявшуюся в понедельник встречу как "хорошую", а министр торговли Говард Латник назвал контакты "плодотворными". В состав американской делегации также входит представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир.

Китай представляет вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. Он воздержался от общения со СМИ по завершении первого дня переговоров, пишет Bloomberg.

Механизм торгово-экономических консультаций Китая и США был создан по итогам переговоров в Женеве, которые проходили в период с 10 по 11 мая. На той встрече стороны согласовали частичное снижение взаимных пошлин, размер которых к маю составил более 100%.

На прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели разговор по телефону и условились в ближайшее время провести новый раунд торгово-экономических переговоров.