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Песков: политики Латвии одержимы русофобией, противоречащей здравому смыслу
10 июня 2025 / 10:57
Песков: политики Латвии одержимы русофобией, противоречащей здравому смыслу
© Gargantiopa/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС

Общество и политические круги Латвии одержимы русофобией, противоречащей здравому смыслу. На это обратил внимание пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возбуждение уголовного дела в отношении депутата Сейма страны, лидера партии "Стабильность!" Алексея Росликова, который выступил в парламенте на русском.

"Это, по всей видимости, весьма опасная тенденция, поскольку общество и политические круги одержимы русофобией, которая буквально перекрывает здравый смысл. Такие страны представляют опасность сами по себе", - отметил представитель Кремля в беседе с ТАСС.

Некоторое время назад портал Delfi, ссылаясь на Службу государственной безопасности (СГБ) Латвии, информировал о возбуждении уголовного дела в отношении Росликова после его выступления в поддержку русского языка. Депутату инкриминируют "оказание помощи РФ" и "разжигание национальной ненависти и вражды". Ранее парламент Латвии отстранил законодателя от участия в заседании за слова: "Русский язык - наш язык!". 

В мае Сейм Латвии утвердил изменения к регламенту, обязывающие депутатов использовать в служебных помещениях только государственный латышский язык. Новый регламент распространяется как на порядок общения между парламентариями, так и на внешнюю коммуникацию.

Согласно данным официального статистического портала Латвии, представленным в октябре 2023 года, не менее 37,7% жителей Латвии в возрасте 18-69 лет считают русский язык родным. 

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