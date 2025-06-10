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Политика
Трамп выразил надежду, что Маск не принимал наркотики в Белом доме
10 июня 2025 / 11:19
Трамп выразил надежду, что Маск не принимал наркотики в Белом доме
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС

Президент США Дональд Трамп надеется, что американский миллиардер Илон Маск, который до недавнего времени управлял ведомством по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE), не употреблял наркотики в Белом доме.

"На самом деле, я не знаю. Надеюсь, что нет", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. "Послушайте, я желаю Маску добра. Как вы понимаете, у нас были хорошие отношения", - отметил он. Некоторое время назад газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Маск принимал наркотические вещества в ходе предвыборной кампании Трампа.

У президента США также поинтересовались, видел ли он потасовку между Маском и министром финансов США Скоттом Бессентом. Она, по утверждению газеты The Washington Post, произошла в Белом доме в апреле. "Нет, не видел. У Маска был спор. Но я не видел при этом особого рукоприкладства", - сказал американский лидер в этой связи.

На прошлой неделе Трамп и Маск обменялись резкими заявлениями в социальных сетях. Предприниматель высказал мнение, что без его поддержки Трамп не выиграл бы ноябрьские выборы 2024 года, поддержал идею объявления импичмента Трампу, раскритиковал инициированный Белым домом проект закона о сокращении госрасходов и примененные президентом импортные пошлины, а также предрек американской экономике рецессию во второй половине текущего года.

Трамп, со своей стороны отметил, что Маск перестал добросовестно выполнять свои обязанности, когда курировал работу DOGE, и сошел с ума. Хозяин Белого дома также пригрозил расторгнуть госконтракты с компаниями Маска и отменить все субсидии.

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