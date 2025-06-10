МИД Израиля сообщил, что Грета Тунберг вылетает во Францию

Шведская экозащитница Грета Тунберг находится на борту воздушного судна, которое вылетает из Израиля во Францию. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба израильского МИД.

"Грета Тунберг покидает Израиль авиарейсом во Францию", - следует из сообщения. Вместе с тем пресс-служба израильского МИД опубликовала фото девушки на борту самолета, вылетающего во Францию.

В ночь на понедельник израильский морской спецназ "Шаетет-13" установил контроль над судном "Мадлин", следовавшим к побережью сектора Газа. Как сообщил МИД еврейского государства, судно с 12 пропалестинскими активистами на борту, среди которых была Тунберг, перенаправлено к берегам Израиля. Согласно информации газеты The Times of Israel, судно вечером 9 июня было конвоировано в порт Ашдода, а прибывшие на нем 12 активистов были задержаны властями.

Ранее пресс-служба израильского МИД информировала о том, что в ночь на 10 июня все активисты с борта "Мадлин" были доставлены в аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, откуда в ближайшие часы должны вылететь в свои страны.