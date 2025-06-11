Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 10 июня отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня опускается в начале торгов во вторник.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Московской биржи демонстрировал рост на 0,93%, до 2 763,22 пункта, индекс РТС также поднимался на 0,93%, до 1 099,72 пункта. Курс китайской валюты к рублю на открытии торгов Мосбиржи снижался на 7,55 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,884 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и торговался на уровне 2 757,53 (+0,72%), индекс РТС составлял 1 097,46 пункта (+0,72%). Вместе с тем курс юаня замедлил снижение и составлял 10,897 рубля (-6,25 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.