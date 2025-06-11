Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал третью часть списка идентифицированных погибших украинских солдат, в документе 30 человек.

В Telegram-канале он отметил, что Киев отправил этих военных на убой и отказалась от них. Балицкий считает, что такова судьба всех, кого украинские власти отправляют воевать за интересы англосаксов. По его словам, жены, родители и дети все еще надеются найти этих солдат, пока киевское руководство стирает память о них.

В перечне указаны направления, где погибли украинские военные: Курск, Донецк, Запорожская область.

Вместе с тем глава Запорожской области указал, что часто встречался с такими солдатами ВСУ. Они понимают, что сдача в плен - единственный шанс, чтобы сохранить жизнь. Большинство украинских военных являются пенсионерами и обычными парнями, которых "схватили в охапку" и отправили воевать, отметил он.

В минувшую субботу Балицкий информировал о том, что начнет публиковать списки идентифицированных тел. Тогда же он представил первый список из 97 погибших украинских военнослужащих. Вторую часть из 91 человека он опубликовал 9 июня.