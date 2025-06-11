В Якутии обнаружили экипаж Ан-2 после срабатывания аварийного радиомаяка

Самолет Ан-2, у которого сработал аварийный радиомаяк в Якутии, найден. Соответствующее сообщение разместил министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев в Telegram-канале.

Он отметил, что все живы.

Согласно информации регионального оперштаба, в 05:05 по местному времени (11:05 мск) Ан-2 вылетел на мониторинг пожаров в лесах Томпонского района. Самолет принадлежит авиакомпании "МиАн". В 06:30 мск в диспетчерскую службу лесного хозяйства региона поступил сигнал о срабатывании аварийного маяка самолета. По данным Росавиации, на борту воздушного судна могли находиться пять человек. Среди них три специалиста-наблюдателя и два пилота.

На поиски Ан-2 из аэропорта Маган был направлен вертолет Ми-8 авиаперевозчика "Полярные авиалинии".