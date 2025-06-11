ВЦИОМ: россияне назвали наиболее частые причины разводов

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, более 50% опрошенных россиян считают, что пары разводятся из-за финансовых проблем и взаимного недопонимания.

Так, по мнению 27% граждан, причиной развода становится низкий уровень жизни и наличие кредитов. Еще 26% респондентов полагают, что супруги принимают решение о расторжении брака из-за неумения строить диалог и эмоциональной отчужденности.

Вместе с тем 12% указали, что главной причиной развода чаще становятся измены и неверность в браке. Кроме того, отсутствие духовности и семейных ценностей приводит к распаду брака (7%). Люди принимают решение развестись из-за отсутствия общих ценностей, бытовых проблем, а также из-за наличия вредных привычек у одного из супругов, считают 5-6% участников опроса.

Отмечается, что 61% россиян высказали мнение, что решение сохранить семью или все же разводиться зависит от конкретного случая. При этом 24% из них заявили, что развод допустим в случае, когда семья уже фактически распалась.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 18 мая среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.