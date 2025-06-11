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Общество
Auf1: в Австрии жертвами стрельбы в школе стали не менее 11 человек
10 июня 2025 / 13:17
© Michael Nguyen/ NurPhoto via Getty Images, архив/ТАСС
В австрийском городе Грац произошла стрельба в школе, сообщила газета Kronen Zeitung.
По данным портала Auf1, жертвами инцидента стали не менее 11 человек. Тяжелораненых на вертолете транспортируют в ближайшие медучреждения.
Согласно публикации местной полиции в соцсети X, все люди из школы эвакуированы, опасности больше нет.
По информации газеты Kronen Zeitung, количество пострадавших измеряется "двузначным числом", устроивший стрельбу обнаружен мертвым.