Auf1: в Австрии жертвами стрельбы в школе стали не менее 11 человек

В австрийском городе Грац произошла стрельба в школе, сообщила газета Kronen Zeitung.

По данным портала Auf1, жертвами инцидента стали не менее 11 человек. Тяжелораненых на вертолете транспортируют в ближайшие медучреждения.

Согласно публикации местной полиции в соцсети X, все люди из школы эвакуированы, опасности больше нет.

По информации газеты Kronen Zeitung, количество пострадавших измеряется "двузначным числом", устроивший стрельбу обнаружен мертвым.