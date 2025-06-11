Песков: РФ уже несколько дней готова передать тела погибших военных ВСУ

Трейлеры с телами погибших военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже несколько дней стоят на границе, все готово к их передаче Киеву. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Мы уже несколько дней готовы, стоим на границе с теми трейлерами с телами погибших военных ВСУ для передачи украинской стороне. Вот это факт, который все видят и знают", - сказал он, отвечая на вопрос по поводу обмена пленными и передачи украинской стороне тел военнослужащих.

"Контакты осуществляются, к настоящему моменту другой конкретики мы вам сообщить не можем", - добавил представитель Кремля.