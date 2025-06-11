Россиянам разрешили участие в командных соревнованиях на юношеском ЧМ по стрельбе из лука

Спортсменов из России допустили к командным соревнованиям на юношеском чемпионате мира по стрельбе из лука в Канаде. Об этом сообщил глава Российской федерации стрельбы из лука Зоригто Манханов в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что Международная федерация стрельбы из лука (World Archery) оставляет в силе запрет на участие российских спортсменов во взрослых командных соревнованиях.

"Нам предоставили допуск к участию в командных и смешанных соревнованиях на мировом первенстве, которое пройдет в августе в Канаде. Это означает, что нам должны открыть доступ и на Кубках Европы. Взрослые до командных соревнований пока не допущены, этот вопрос может быть решен после сентябрьского конгресса World Archery", - указал Манханов.

В юношеском чемпионате мира участвуют спортсмены не старше 21 года, турнир в Канаде пройдет с 17 по 24 августа.

Российские спортсмены выступают на соревнованиях World Archery в нейтральном статусе.