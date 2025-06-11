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Российские ВС нанесли удар по военным предприятиям и объектам в Киеве
10 июня 2025 / 14:17
Российские ВС нанесли удар по военным предприятиям и объектам в Киеве
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Вооруженные силы РФ минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным предприятиям и объектам в Киеве. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Нанесен групповой удар по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве, пунктам управления и местам дислокации ВСУ, сосредоточениям вооружения и военной техники украинских формирований, а также по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горючего", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что цель ударов была достигнута, а все заданные объекты поражены.  

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