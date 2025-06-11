ГД приняла закон о создании в России национального цифрового сервиса

Проект закона, который в том числе подразумевает создание в России национального многофункционального цифрового сервиса, прошел второе и третье чтения в Госдуме. Документ был внесен группой депутатов и сенаторов.

Первоначально инициатива предусматривала законодательное закрепление нормы, в соответствии с которой согласие на обработку персональных данных должно быть оформлено отдельно от других подписываемых документов. Поправки, предполагающие создание в стране новой цифровой платформы, ко второму чтению проекта внес в нижнюю палату парламента председатель комитета по информполитике Сергей Боярский.

Оператора новой цифровой платформы определит правительство. Документ же определяет требования к организации - владельцу сервиса и самой платформе. В частности, компания-оператор должна быть российским юридическим лицом и обладать исключительным правом на владение платформой. Сервис при этом должен быть создан на базе отечественного программного обеспечения, а число его ежедневных пользователей должно составлять свыше 500 тыс. человек.