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Политика
Зеленский уверен, что переговоры о территориях должен вести он
10 июня 2025 / 14:54
Зеленский уверен, что переговоры о территориях должен вести он
© EPA-EFE/ JIM LO SCALZO/ТАСС

Украинская делегация на переговорах с РФ не уполномочена обсуждать территориальные вопросы, считает Владимир Зеленский. В интервью венгерскому изданию Valasz Online он отметил, что обсуждение данной темы - это "его работа".

"Наша делегация имеет мандат на обсуждение гуманитарных вопросов - вопросов военнопленных и возвращения детей - или прекращения огня. Вместе с тем у них нет мандата на обсуждение суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил он. 

"Это моя работа - вести переговоры о территориях", - подчеркнул глава киевского режима, заявляя, что обсуждать эту тему он готов исключительно с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, Украина не признает утраченные территории "де-юре российскими". Некоторое время назад в Верховной раде уже допускали фактический отказ от территорий, перешедших под контроль РФ.

Второй раунд возобновленных прямых переговоров Москвы и Киева прошел в Стамбуле 2 июня. Стороны обменялись документами со своим видением аспектов урегулирования конфликта. В меморандуме украинской стороны отдельным пунктом прописано представление Киева о возможной встрече лидеров, которые должны согласовать 6 вопросов, включая территории и полную остановку боевых действий.

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